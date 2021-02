Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme retour de flamme pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 12 février 2021 à 16h15 par D.M.

Intéressé par Jules Koundé lors du dernier mercato estival, Manchester City suivrait toujours la situation du défenseur français, sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Séville.

Jules Koundé ne cesse d’impressionner sous le maillot du FC Séville. Face au FC Barcelone ce mercredi en Coupe du Roi, le défenseur a marqué les esprits en inscrivant un but magnifique. Auteur d’un énorme début de saison, le joueur intéresserait plusieurs équipes à l’instar du PSG ou encore du Real Madrid, et pourrait bien être au centre des attentions lors du prochain mercato estival. Directeur sportif du FC Séville, Monchi a été interrogé ce jeudi sur l’avenir de Jules Koundé. « Je ne pense pas qu’il y ait besoin de revenir sur ce qu’il s’est passé. Il est vrai que j’ai eu une offre lors du dernier mercato et que je l’ai rejetée. Aujourd’hui, ce qu’il m’importe c’est qu’il maintienne son niveau. Ce qui me rendrait heureux c’est que Jules franchisse un cap et garde le même niveau. Je ne me préoccupe pas de ce qui se dit, tout ce qui m’importe c’est le présent de Jules. On ne reproduit pas les choses que l’on ne va pas assumer et nous avons beaucoup de souhaits pour l’avenir » a déclaré le dirigeant dans un entretien à Estadio Esportivo .

Manchester City toujours à l'affût