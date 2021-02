Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour Leonardo dans le dossier Lukaku !

Publié le 12 février 2021 à 19h45 par La rédaction

En grande difficulté financière, l’Inter pourrait se séparer de Romelu Lukaku à la fin de la saison. Le PSG et Manchester City sont annoncés comme des prétendants sérieux.

Auteur de 14 buts en Serie A cette saison, Romelu Lukaku s’épanouit en Italie. Arrivé à l’Inter en août 2019 après un passage en Premier League, l’attaquant belge est l’un des hommes forts d’Antonio Conte, qui compte sur lui. Mais le joueur de 27 ans ne manque pas de prétendants et plusieurs équipes pourraient passer à ‘offensive à la fin de la saison. Calciomercato.com indiquait il y a quelques jours que Manchester City suivait la situation, tout comme le PSG qui pourrait formuler une offre en cas de départ de Kylian Mbappé.

L'Inter prêt à se séparer de Lukaku ?