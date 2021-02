Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Garcia sur l’avenir de Memphis Depay !

Publié le 12 février 2021 à 20h00 par T.M.

Dans sa dernière année de contrat à l’OL, Memphis Depay semble se diriger tout droit vers un départ. Néanmoins, chez les Gones, Rudi Garcia garde encore espoir pour le Néerlandais.

Annoncé très proche du FC Barcelone où Ronald Koeman en faisait sa priorité pour remplacer Luis Suarez, Memphis Depay est finalement resté à l’OL. Pour les Lyonnais, cela a été une très bonne nouvelle puisque le Néerlandais porte actuellement son équipe, qui occupe d’ailleurs la 2ème place en Ligue 1. Néanmoins, le départ de Depay n’aurait été que partie remise puisque le joueur de Rudi Garcia est dans sa dernière année de contrat et peut dès à présent négocier un transfert libre pour cet été. Si le Barça n’est toujours pas très loin, Rudi Garcia refuse d’abdiquer…

« Si l'avenir nous permet de rêver à mieux que la troisième place ou la deuxième… »