Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le terrible constat de Koeman sur le recrutement !

Publié le 12 février 2021 à 15h00 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman a admis qu’il était en manque de solutions notamment sur le plan défensif. La faute aux blessures, mais aussi au mercato hivernal bien calme.

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone n’est pas au mieux au niveau financier. Le club catalan affiche une dette colossale et peine à joindre les deux bouts. Des difficultés qui ont eu des répercussions sur le dernier mercato hivernal. Souhaitant renforcer son effectif, Ronald Koeman souhaitait attirer un attaquant, mais surtout un défenseur central capable notamment de pallier la blessure de Gérard Piqué. Le technicien voulait recruter Eric Garcia, mais la direction a refusé de verser une indemnité de transfert à Manchester City pour racheter les six derniers mois de contrat du défenseur.

« Nous manquons de force défensive »