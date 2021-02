Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Dario Benedetto sur la piste Sampaoli !

Publié le 12 février 2021 à 14h00 par T.M.

A la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OM penserait notamment à Jorge Sampaoli. Ce vendredi, en conférence de presse, la question a été posée à Dario Benedetto.

Suite à la mise à pied d’André Villas-Boas par l’OM, Pablo Longoria s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur. Pour cela, le « Head of Football » phocéen a coché de nombreux noms sur sa short-list. Au fil des jours, celle-ci s’est toutefois raccourcie suite à différents refus. Aujourd’hui, il ne resterait donc plus que quelques options, mais une semble avoir plus de poids que les autres. A 60 ans, Jorge Sampaoli, actuellement sur le banc de l’Atlético Mineiro, apparait comme la grande priorité de Longoria pour venir entraîner l’OM.

« C’est un excellent entraîneur »