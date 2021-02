Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le tarif déjà fixé pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 12 février 2021 à 12h00 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM souhaite attirer Jorge Sampaoli. Mais pour mettre la main sur le technicien argentin, le club marseillais devra lever sa clause libératoire fixée à environ 700 000€.

Pablo Longoria n’a pas chômé. Après un mercato hivernal au cours duquel il a été très actif, le head of football de l’OM doit désormais chercher un remplaçant à André Villas-Boas, qui a décidé de claquer la porte après l’arrivée d’Olivier Ntcham. Selon nos informations exclusives, le club marseillais a contacté plusieurs techniciens à l’instar de Lucien Favre, de Rafael Benitez ou encore de Maurizio Sarri, mais ils ont repoussé les appels de Longoria. Comme annoncé par le 10 Sport.com en exclusivité, c’est Jorge Sampaoli, qui tient la corde, même si aucune négociation concrète n’a débuté avec l’entraîneur de l’Atlético Mineiro.

« Il aurait une clause pour se libérer de 800 000 dollars »