Mercato - PSG : Herrera envoie un message fort à Mbappé pour son avenir !

Publié le 12 février 2021 à 11h45 par T.M.

Alors que le flou entoure actuellement l’avenir de Kylian Mbappé, Ander Herrera a interpellé son coéquipier du PSG à ce sujet.

A seulement 22 ans, Kylian Mbappé est déjà à un moment important de sa carrière. En effet, l’été prochain, le joueur du PSG n’aura plus qu’un an de contrat et pourrait donc être dans une position idéale pour s’en aller. Mais dans le même temps, Leonardo s’active pour lui faire signer un nouveau contrat. Prolonger, partir ? Actuellement, Mbappé est en pleine réflexion afin de prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière. Mais au sein du PSG, on ne manque pas de lui donner de précieux conseils à ce sujet.

« S’il décide de continuer au PSG… »