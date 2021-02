Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à la vitesse supérieure pour Mbappé !

Publié le 12 février 2021 à 10h15 par T.M.

Après avoir quasiment acté la prolongation de Neymar, Leonardo s’active désormais pour celle de Kylian Mbappé. Et le directeur sportif du PSG passerait à la vitesse supérieure.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Leonardo s’est lancé dans une énorme mission : prolonger les deux stars du PSG que sont Neymar et Kylian Mbappé. Et visiblement, pour le premier, cela serait quasiment chose faite. En effet, il y a quelques jours, la presse brésilienne avait révélé un accord entre les deux parties concernant un nouveau contrat de 4 ans, alors que cela de Neymar court actuellement jusqu’en 2022. Concernant cette prolongation du Brésilien, une annonce pourrait même être faite très prochainement. Place donc désormais à Mbappé, un dossier beaucoup plus compliqué pour Leonardo. Mais le directeur sportif du PSG ne lâcherait rien pour le champion du monde.

Le forcing du PSG !