Mercato - OM : La tendance se confirme pour Sampaoli !

Publié le 12 février 2021 à 1h30 par La rédaction

Jorge Sampaoli s’est exprimé sur son avenir mercredi soir, après le match entre l’Atletico Mineiro et Fluminense. Analyse.

Au soir de la rencontre disputée mercredi soir contre Fluminense, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur son avenir et sur l’intérêt de l’Olympique de Marseille. Le coach de l’Atletico Mineiro n’a pas éludé : « Les intérêts qui surgissent sont totalement… Ce sont toujours des intérêts. Mon intérêt est que l'Atlético soit le plus haut possible au classement ». Comment décrypter la réponse du technicien argentin ?

La confirmation de Sampaoli

Elle ne présente aucun caractère inquiétant pour l’OM au sujet d’une éventuelle envie de Sampaoli de venir. En revanche, elle confirme un fait précis, comme révélé précédemment par le10sport.com : Sampaoli souhaite absolument gérer les enjeux sportifs de l’Atletico Mineiro, alors qu’il ne reste que trois journées de championnat au Brésil, avant d’ouvrir une véritable négociation contractuelle avec l’OM. C’est en ce sens qu’il faut interpréter sa réponse mercredi soir.