Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande précision sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 12 février 2021 à 17h15 par T.M.

Outre le Real Madrid, Liverpool serait également intéressé par Kylian Mbappé. Toutefois, dans les prochains mois, cette piste pourrait bien se refroidir. Explications.

L’avenir de Kylian Mbappé est actuellement au coeur des toutes les questions. Partira, ne partira ? L’incertitude est totale. Alors que Leonardo s’active pour prolonger la star du PSG, de grosses écuries se positionnent également pour le récupérer. Aujourd’hui, ce n’est plus un secret, le Real Madrid rêve d’accueillir Mbappé, bien que cela pourrait être compliqué financièrement parlant. D’un autre côté, Liverpool pourrait également avoir son mot à dire dans les débats. Le champion du monde pourrait-il filer du côté d’Anfield ? Cela dépendra surtout des résultats des Reds en fin de saison.

La Ligue des Champions obligatoire !