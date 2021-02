Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 80M€ se confirme pour Leonardo !

Publié le 12 février 2021 à 8h45 par D.M.

Désireux de renforcer sa défense centrale, le PSG suivrait les prestations de Jules Koundé, passé par les Girondins de Bordeaux et aujourd’hui performant sous le maillot du FC Séville.

Leonardo pourrait bien piocher en Espagne pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Le directeur sportif du PSG aurait commencé à se pencher sérieusement sur le mercato estival et voudrait notamment recruter un défenseur central. Plusieurs joueurs évoluant en Liga intéresseraient le club parisien et pas des moindres. Selon la presse espagnole, Leonardo suivrait attentivement la situation de Sergio Ramos, qui voit son contrat avec le Real Madrid expirer en juin prochain, mais aussi Raphaël Varane qui ne resterait pas insensible au projet parisien. Mais un autre joueur français aurait aussi tapé dans l’œil du PSG.

Le PSG suivrait bien Koundé