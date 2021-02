Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le suspense est à son comble pour cette opération à 80M€…

Publié le 12 février 2021 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un défenseur central pour renforcer l’effectif du PSG, Leonardo songerait à Jules Koundé. L’international espoir français est cependant très apprécié au FC Séville, son club.

Depuis son arrivée en provenance des Girondins de Bordeaux à l’été 2019, Jules Koundé ne cesse d’impressionner du côté du FC Séville. D’ailleurs, l’homme derrière son transfert qui n’est autre que Monchi assurait au moment du deal qu’il n’avait aucun doute sur la belle affaire que le club andalou avait réalisé. Le directeur sportif de Séville a vu juste puisque les équipes se succèdent sur le marché pour le recrutement de Koundé. Après Manchester City et le FC Barcelone, ce sont maintenant le Real Madrid et le PSG qui seraient sur les rangs pour s’attacher les services de Jules Koundé d’après As. Néanmoins, Monchi ne prête pas attention aux ragots dans la presse.

« Je ne me préoccupe pas de ce qui se dit »