Mercato - OM : Dario Benedetto se lâche sur le départ d'André Villas-Boas !

Publié le 12 février 2021 à 13h15 par T.M. mis à jour le 12 février 2021 à 13h19

Alors qu’André Villas-Boas a été mis à pied par l’OM et n’est plus sur le banc, Dario Benedetto a fait part de sa peine devant le départ à venir de l’entraîneur portugais.

Actuellement, Pablo Longoria s’active pour trouver un nouvel entraîneur à l’OM. En effet, cela fait maintenant plus d’une semaine que la terre a tremblé sur la Canebière. En conférence de presse, André Villas-Boas avait annoncé avoir remis sa démission à sa direction suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham. Dans la foulée, le Portugais a été mis à pied par l’OM et désormais, une décision définitive est attendue. Mais alors que Villas-Boas se dirige tout droit vers un départ du club phocéen, cela attriste au plus haut point Dario Benedetto.

« J’étais triste de son départ »