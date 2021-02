Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces grandes révélations sur l’avenir d’André Villas-Boas !

Publié le 11 février 2021 à 22h10 par T.M.

Mis à pied par l’OM, André Villas-Boas attend de savoir quel sera son sort. Ensuite, il pourrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, et tout pourrait déjà être très clair pour le Portugais.

Entre l’OM et André Villas-Boas, le divorce est imminent. Arrivé à l’été 2019, le Portugais avait réussi une excellent première saison, réussissant à qualifier le club phocéen pour la Ligue des Champions. Mais cette seconde saison sur la Canebière est nettement plus compliquée entre les résultats décevants et la guerre ouverte avec sa direction. Un conflit qui a d’ailleurs abouti à la mise à pied de Villas-Boas. Remonté suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham, le Portugais avait dit ce qu’il avait sur le coeur, révélant même avoir remis sa démission suite à cela. La réponse de l’OM aura été rapide avec cette mise à pied à titre conservatoire et le club phocéen se réserve également le droit de prendre d’autres sanctions.

Que faire après l’OM ?