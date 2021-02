Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse ouverture pour Leonardo avec… Mohamed Salah ?

Publié le 12 février 2021 à 12h15 par T.M.

Pour le prochain mercato estival, le PSG pourrait frapper très fort. Si l’on évoque notamment Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, Leonardo pourrait également se pencher sur Mohamed Salah (Liverpool).

Se dirige-t-on vers un recrutement colossal pour le PSG ? Lors du prochain mercato estival, Leonardo pourrait frapper très fort. Il est notamment question d’une possible arrivée de Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone, tandis que certains annoncent que le renfort de Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat au Real Madrid, serait quasiment réglé. D’ici quelques mois, Mauricio Pochettino pourrait donc compter sur de nouvelles stars au PSG, mais cela pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, à en croire les informations de Goal , Mohamed Salah pourrait lui aussi prendre la direction du Parc des Princes.

Un avenir au PSG ?