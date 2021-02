Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Lionel Messi directement influencé par Agüero ?

Publié le 12 février 2021 à 10h30 par T.M.

A Barcelone, le prochain président devra se montrer convaincant pour prolonger Lionel Messi. Du côté de Victor Font, on pourrait utiliser la carte Sergio Agüero.

Concernant l’avenir de Lionel Messi, tout devrait se jouer le 7 mars prochain. Prolongera, ne prolongera pas ? Cela dépendra du futur président du FC Barcelone. Alors que Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sont actuellement en course pour ce poste, le10sport.com vous a révélé qu’en cas d’élection du premier cité, l’Argentin acceptera de rester au Barça, mettant ainsi un terme à l’énorme feuilleton autour de son avenir. Et si un autre candidat l’emporte ? Ce vendredi, Juli Lopez, qui occuperait le poste de directeur général sous Victor Font, a fait le point, évoquant les arguments qu’il pourrait exposer pour retenir Messi.

« Le Barça a besoin d’un autre buteur »