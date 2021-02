Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dos au mur, Pablo Longoria doit-il persister avec Jorge Sampaoli ?

Publié le 13 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que la presse brésilienne évoque une réticence de Jorge Sampaoli de quitter l’Atletico Mineiro où il aimerait prolonger son contrat, Pablo Longoria se retrouve dans l’embarras pour la succession d’André Villas-Boas, lui qui était sa piste prioritaire. Selon vous, quelle décision doit prendre le directeur du football de l’OM dans cette opération ? C’est notre sondage du jour !

Et si c’était la journée de vendredi était un tournant dans la course à l’entraîneur pour la succession d’André Villas-Boas ? Mis à pied à titre conservatoire par l’OM après sa déclaration fracassante en conférence de presse au cours de laquelle il avait avoué avoir déposé sa démission, le technicien portugais a été remplacé par Nasser Larguet qui assure l’intérim en attendant que Pablo Longoria lui trouve un remplaçant. À l’instant T, la piste la plus chaude aux yeux du directeur du football de l’OM n’est autre que celle menant à Jorge Sampaoli, entraîneur de l’Atletico Mineiro, comme le10sport.com vous l’a révélé. Après avoir essuyé plusieurs refus, Longoria mise tout sur lui. Cependant, le coach argentin se plairait au sein de l’équipe brésilienne et aimerait y prolonger son contrat courant jusqu’à la fin de l’année civile. C’est en effet l’information divulguée par Estado de Minas , média brésilien.

Le forcing pour Sampaoli, ou…