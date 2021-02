Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prêt à prendre la succession de Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 13 février 2021 à 17h15 par A.C.

Jorge Sampaoli, en pole pour succéder à Andrés Villas-Boas à l’Olympique de Marseille, doit prendre une décision importante pour son avenir.

Du côté de l’Olympique de Marseille, on semblait être de plus en plus optimiste pour Jorge Sampaoli, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com est le favori pour le poste d’entraineur. Mais les choses ne semblent pas si simples. Au Brésil, on assure que Sampaoli pourrait bien continuer à l’Atlético Mineiro, club auquel il est lié jusqu’en décembre prochain. Estado de Minas a même annoncé qu’il pourrait éconduire les avances de l’OM, pour finalement prolonger avec l’Atlético Mineiro jusqu’en 2022.

Sampaoli n’a pas encore pris la moindre décision