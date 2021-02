Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Jorge Sampaoli sur le point d’être bouclé ?

Publié le 13 février 2021 à 16h30 par B.C.

Priorité de l’OM pour prendre la succession d’André Villas-Boas comme vous l'a récemment indiqué le10sport.com, Jorge Sampaoli se rapprocherait grandement de la cité phocéenne.

Ce dimanche, l’OM tentera de retrouver le chemin de la victoire sur la pelouse de Bordeaux, où le club n’a plus gagné depuis plus de 43 ans. Nasser Larguet sera une nouvelle fois sur le banc de touche, mais son aventure sur le banc de touche marseillais va peut-être prendre fin rapidement. Après l'annonce de la démission d'André Villas-Boas, Pablo Longoria s’active en effet pour trouver un nouvel entraîneur à l’OM, et comme vous l’a indiqué le10sport.com, toute l’attention est portée sur Jorge Sampaoli. L'Argentin est en pole position sur la short-list des Marseillais, qui ont déjà essuyé les refus de Lucien Favre, Maurizio Sarri et Maurizio Sarri. Un intérêt réciproque puisque l’entourage de ce dernier a confirmé des discussions avec le club phocéen, ajoutant que l’Argentin voulait « venir à Marseille ». De quoi rendre Pablo Longoria optimiste, même si Jorge Sampaoli envisagerait d’attendre la fin du championnat avec l’Atlético Mineiro le 26 février avant de s’envoler pour Marseille. Et ce vendredi, une nouvelle pour le moins inquiétante a été révélée par la presse brésilienne.

L’OM est confiant pour Sampaoli

Ce vendredi, le quotidien de Belo Horizonte Estado da Minas a annoncé que Jorge Sampaoli avait finalement décidé de rester au Brésil, et pourrait même y prolonger son bail jusqu’en 2022. L’ancien sélectionneur de l’Albicelste ne serait pas contre une certaine stabilité après la naissance de son nouveau-né et apprécierait sa vie au Brésil. Cependant, d’autres sources indiquent au contraire que Sampaoli devrait prochainement poser ses valises sur la Canebière. Ce vendredi soir, Gianluca Di Marzio a précisé que l’arrivée de l’Argentin à Marseille ne serait plus qu’une question de temps. Au sein de l’OM on serait d’ailleurs assez confiant dans ce dossier d’après les informations du journaliste de Sky Italia , qui ajoute que Sampaoli pourrait même débarquer plus tôt que prévu. Un nouveau rebondissement également évoqué au Brésil.

L’Atlético Mineiro se penche déjà sur sa succession