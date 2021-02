Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse brésilienne lâche une bombe pour Sampaoli !

Publié le 12 février 2021 à 18h15 par A.C.

Grand favori pour le poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Depuis le départ d’André Villas-Boas, plusieurs pistes ont été évoquées pour l’Olympique de Marseille. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé en exclusivité que Jorge Sampaoli est la priorité du club phocéen. Une piste que plusieurs médias ont confirmée depuis. Le Parisien a d’ailleurs même expliqué tout récemment que l’OM était particulièrement optimiste concernant ce dossier. Sampaoli devait finir la saison avec l’Atlético Mineiro, pour ensuite rejoindre le sud de la France fin février ou début mars. D’après les informations du quotidien, les dirigeants brésiliens se seraient d’ailleurs résignés à l’idée de perdre leur entraineur.

Sampaoli aurait décidé de rester à l’Atlético Mineiro