Mercato - OM : L'annonce fracassante du club de Sampaoli !

13 février 2021

Sérgio Coelho, président de l’Atlético Mineiro, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Jorge Sampaoli, favori pour le poste d’entraineur de l’OM.

Le successeur d’André Villas-Boas, ça pourrait bien être lui. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité de l’Olympique de Marseille. Cette piste semble d’ailleurs se confirmer de jour en jour, puisque Globo Esporte a annoncé que l’Atlético Mineiro préparerait déjà son départ. D’après les informations du média brésilien, le club de Belo Horizonte aurait en effet activé plusieurs pistes pour pallier le départ de Sampaoli à l’OM, notamment Renato Gaucho de Grêmio.

« Nous comptons sur Sampaoli pour 2021 »