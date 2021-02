Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rôle décisif de Villas-Boas dans l'arrivée de Sampaoli ?

Publié le 13 février 2021 à 10h45 par D.M.

En pole position pour prendre la succession d’André Villas-Boas à l’OM, Jorge Sampaoli resterait attentif à la situation du club marseillais et attendrait notamment la fin du litige entre André Villas-Boas et ses dirigeants.

André Villas-Boas a claqué la porte. Mécontent de l’arrivée d‘Olivier Ntcham lors du dernier jour du mercato hivernal, le technicien portugais a indiqué qu’il avait posé sa démission et a depuis été mis à pied. Directeur du centre de formation, Nasser Larguet assure l’intérim, mais Pablo Longoria s’est mis à la recherche d’un grand nom pour prendre sa succession. Et comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Jorge Sampaoli est en pole pour s’installer sur le banc marseillais. Toutefois, la presse brésilienne a lâché ce vendredi une véritable bombe en indiquant que l’ancien sélectionneur de l’Argentine aurait décidé de rester au Brésil, à l’Atlético Mineiro.

Sampaoli attendrait la fin du litige qui oppose Villas-Boas à l'OM