Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos aura le dernier mot pour son avenir !

Publié le 13 février 2021 à 0h00 par Th.B.

Bien que son départ du Real Madrid soit inéluctable à en croire la presse espagnole, Sergio Ramos ne verrait pas le PSG concrètement le démarcher lui et son entourage tant qu’il n’aura pas publiquement officialisé la chose.

Capitaine du Real Madrid et joueur emblématique du club merengue, Sergio Ramos pourrait bien vivre ses dernières semaines dans la capitale espagnole. En effet, son contrat court jusqu’en juin prochain et à ce jour, aucun terrain d’entente ne serait en passe d’être trouvé. Pire, son départ serait déjà acté à en croire Josep Pedrerol, journaliste de l’émission El Chiringuito. Une aubaine pour le PSG qui aurait pour projet de combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva à Chelsea par le recrutement de Sergio Ramos. Néanmoins, Leonardo et les dirigeants du PSG ne bougeraient leurs pions qu’à une seule condition.

Pas de mouvement du PSG tant que Sergio Ramos ne prendra pas la parole