Mercato - PSG : Les vérités de Yuri Berchiche sur son passage à Paris !

Publié le 12 février 2021 à 23h10 par Th.B.

Certes, Yuri Berchiche n’est resté que le temps d’une saison au PSG. Néanmoins, cette expérience lui a suffi pour éprouver une véritable affection envers le club de la capitale où il a évoqué avoir passer de grands moments.

Arrivé dans l’anonymat le plus total à l’été 2017, soit le mercato qui a vu débarquer Daniel Alves, Neymar et Kylian Mbappé, Yuri Berchiche en a surpris plus d’un. À commencer par Layvin Kurzawa a qui il a pris la place de titulaire. Après une courte saison, mais remplie de succès malgré un échec en 1/8èmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid qui allait par la suite soulever la C1, le latéral espagnol a décidé de retourner au Pays Basque, lui qui était venu à Paris en provenance de la Real Sociedad. À l’été 2018, Berchiche signait à l’Athletic Bilbao, club dans lequel il a fait ses classes chez les équipes jeunes. Invité à s’exprimer sur les antennes de beIN SPORTS ce vendredi soir, Yuri Berchiche est revenu sur son passage au PSG où il n’en a gardé que de bons souvenirs.

« Je suis très fier d’avoir fait partie de ce club »