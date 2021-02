Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette pépite de Zidane a tout prévu pour son avenir !

Publié le 12 février 2021 à 21h00 par La rédaction

Prêté par le Real Madrid depuis le début de saison au Milan AC, Brahim Diaz s’est parfaitement adapté à la Serie A. Les Rossoneri songeraient à garder le milieu offensif de 21 ans. Mais l’Espagnol souhaiterait une tout autre chose.

Le Milan AC est satisfait de Brahim Diaz. Arrivé cet été en prêt en provenance du Real Madrid, l’Espagnol est régulièrement utilisé par l'entraîneur Stefano Pioli. Avec 25 matchs toutes compétitions confondues, le milieu de 21 ans a parfaitement su s’adapter au championnat italien chez le leader de la Serie A aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. À un tel point que les dirigeants milanais, dont Paolo Maldini, auraient fait de la signature sur le long terme de Brahim Diaz une priorité. Si aucune option d’achat n’a été incluse dans le prêt, le Milan AC serait prêt à débourser entre 25 et 30M€ pour s’attacher les services du joueur des Merengue selon Goal . Mais la volonté de Brahim Diaz serait tout autre.

Un retour au Real Madrid privilégié