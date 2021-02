Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout serait déjà bouclé pour Dayot Upamecano !

Publié le 12 février 2021 à 20h10 par A.D. mis à jour le 12 février 2021 à 20h11

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a coché le nom de Dayot Upamecano et a déjà approché son entourage pour le convaincre de rejoindre le PSG. Toutefois, le défenseur du RB Leipzig aurait décidé de rejoindre un autre club : le Bayern Munich.

Pour combler le vide laissé par Thiago Silva, parti à Chelsea l'été dernier, Leonardo songe à Dayot Upamecano. Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité depuis le mois de juillet, le directeur sportif du PSG a identifié le profil du défenseur du RB Leipzig et a déjà approché son clan pour mener à bien ce dossier. Toutefois, il semblerait que le PSG ne soit pas la prochaine destination de Dayot Upamecano.

Un accord entre Upamecano et le Bayern ?

Selon les informations de L'Equipe , confirmées par Loïc Tanzi, Dayot Upamecano aurait choisi de rejoindre le Bayern, et ce, malgré l'intérêt du PSG, de Chelsea et de Liverpool. Bien décidé à rallier Munich, l'international français aurait trouvé un accord avec le club bavarois. Sauf gros rebondissement, Dayot Upamecano devrait donc porter le maillot du Bayern la saison prochaine et le RB Leipzig devrait encaisser un chèque avoisinant les 42M€, soit le montant de la clause libératoire de son défenseur central, pour se consoler.