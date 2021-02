Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo mal embarqué pour cette piste à 42M€ ?

Publié le 12 février 2021 à 17h45 par A.D. mis à jour le 12 février 2021 à 17h55

Pour pallier le départ de Thiago Silva, Leonardo songe à recruter Dayot Upamecano. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas en excellente posture sur ce dossier, puisque le Bayern mènerait toujours la danse pour le défenseur du RB Leipzig.

Alors que Thiago Silva a quitté le PSG librement pour rejoindre Chelsea, Leonardo est en quête active de son digne successeur. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG examine la possibilité de recruter Dayot Upamecano, qui dispose d'une clause libératoire de 42M€. Comme le10sport.com vous l'a révélé depuis le mois de juillet, Leonardo a déjà bougé ses pions sur ce dossier, puisqu'il a contacté l'entourage du défenseur du RB Leipzig pour le tenter de le convaincre. Toutefois, ces manoeuvres ne seraient pas suffisantes pour le moment.

Le Bayern aurait pris les devants pour Upamecano