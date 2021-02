Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça passe la seconde pour cette pépite !

Publié le 12 février 2021 à 19h00 par La rédaction mis à jour le 12 février 2021 à 19h02

Le FC Barcelone commencerait déjà à chercher à se renforcer pour la saison prochaine. Et les dirigeants catalans pourraient bien piocher dans le championnat espagnol. Bryan Gil intéresserait fortement le Barça. Mais les choses pourraient se compliquer très rapidement, au vu de la situation financière du club.

Lors de ce mercato hivernal, le FC Barcelone n’a pas pu acquérir les renforts souhaités. À cause de la crise financière que traverse le club ces derniers temps, les dirigeants catalans ont du reporter leurs projets à cet été. Mais le Barça aimerait cependant voir quelques joueurs offensifs mais aussi défensifs débarquer au sein de l’effectif de Ronald Koeman. Si les dossiers Memphis Depay et Eric Garcia sont toujours d’actualité, les Blaugrana pourraient bien se diriger vers d’autres pistes. Et ils seraient susceptibles de piocher directement chez leurs concurrents, en Espagne.

Bryan Gil dans le viseur depuis un certain temps