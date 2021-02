Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le choix fort de Koeman pour cette priorité estivale !

Publié le 12 février 2021 à 17h00 par T.M.

Aujourd’hui à Valence, José Gaya pourrait débarquer au FC Barcelone, entrant notamment dans les plans de Joan Laporta. Toutefois, au sein du club catalan, le cas de l’Espagnol ne fait pas l’unanimité.

Au poste de latéral gauche, le FC Barcelone peut actuellement compter sur Jordi Alba et Junior Firpo. Toutefois, en tant que doublure, ce dernier n’a pas trouvé sa place et un départ serait quasiment acté pour le prochain mercato estival. Qui viendra donc épauler Alba ? Pour cela, la solution pourrait se trouver du côté de Valence puisque José Gaya serait ciblé. Dernièrement, il était annoncé que le joueur du club Che était l’une des priorités de Joan Laporta pour son recrutement, s’il venait à être élu. Ce vendredi, Sport confirme la tendance expliquant que le clan Gaya aurait été contacté par certains candidats à la présidence et le latéral de 25 ans verrait d’un bon oeil une arrivée en Catalogne.

Koeman propose autre solution !