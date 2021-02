Foot - PSG

PSG/Barcelone : Pour Yuri Berchiche, Paris est favori !

Publié le 12 février 2021 à 20h25 par La rédaction

La phase aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG approche à grands pas. Et pour Yuri Berchiche, le favori est clairement le club parisien, où il a évolué entre 2017 et 2018.