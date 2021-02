Foot - PSG

PSG : Sans Neymar, le PSG éliminera-t-il le FC Barcelone ?

Publié le 12 février 2021 à 8h00 par La rédaction

C'est désormais officiel, le PSG devra faire sans Neymar pour affronter le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Déjà privés d'Angel Di Maria, les Parisiens peuvent-ils éliminer le Barça ?

« Il est sorti blessé, touché à l'adducteur, il sera examiné demain pour voir quel type de blessure il a. La réalité c'est qu'on ne connaît pas l'étendue de la blessure, on en saura plus demain, tant qu'on n'aura pas les examens on ne pourra pas en dire plus ». Après la victoire contre Caen (1-0) mercredi soir, Mauricio Pochettino ne cachait pas son inquiétude au sujet de Neymar, sorti sur blessure à l'heure de jeu. Et dès le lendemain, la sentence est tombée. Par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé la gravité de la blessure du Brésilien : « Neymar Jr a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution . » Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG.

Le PSG très amoindri

Et pour cause, le choc contre le FC Barcelone approche. En effet, mardi prochain, le PSG se déplace au Nou Camp pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Compte tenu de la forme du Barça, le club de la capitale semblait avoir une réelle opportunité de se qualifier, mais en perdant coup sur coup Angel Di Maria et Neymar, le secteur offensif parisien est largement amoindri pendant que la défense catalane est également privée de nombreux joueurs. En revanche, Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé semblent monter en puissance. Par conséquent, cela s'annonce être une double confrontation équilibrée. Mais sans Neymar, le PSG perd clairement un énorme atout pour ce choc.



Selon vous, le PSG va-t-il éliminer le FC Barcelone sans Neymar ?