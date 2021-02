Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Di Maria... Avant Barcelone, c'est la catastrophe à Paris !

Publié le 11 février 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

A moins d'une semaine du choc contre le FC Barcelone, le PSG enchaîne les galères et les absences importantes se multiplient. Après Angel Di Maria, c'est Neymar qui est contraint de déclarer forfait. Et d'autres doutes persistent.

Après avoir enchainé les blessures lors de la première partie de saison, le PSG voyait son infirmerie se vider ces dernières semaines, au meilleur moment puisque la Ligue des Champions fait son grand retour la semaines prochaine. Mais tout était trop beau pour être vrai. En effet, comme trop souvent avec le PSG, à l'approche des grands rendez-vous, les pépins s'enchaînent. Le dernier en date concerne bien évidemment Neymar, sorti sur blessure contre Caen mercredi soir. Mauricio Pochettino ne cachait d'ailleurs pas son inquiétude à l'issue de la rencontre. « Il est sorti blessé, touché à l'adducteur, il sera examiné demain pour voir quel type de blessure il a. La réalité c'est qu'on ne connaît pas l'étendue de la blessure, on en saura plus demain, tant qu'on n'aura pas les examens on ne pourra pas en dire plus », confiait l'Argentin en conférence de presse alors que le PSG se déplacera à Barcelone mardi prochain pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Di Maria, Neymar... Le PSG perd ses stars

Et la sentence est rapidement tombée pour Neymar. Par le biais d'un communiqué, le PSG a effectivement confirmé ce qui était craint, à savoir le forfait du Brésilien : « Neymar Jr a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution . » Un terrible coup dur pour le PSG, mais également pour Neymar qui manquera ses retrouvailles avec Barcelone. Et malheureusement, l'absence du numéro 10 n'est pas la seule à déplorer pour les Parisiens. En effet, Angel Di Maria, sorti sur blessure contre l'OM dimanche, sera également absent pour le huitième de finale aller contre le Barça. « Oui, comme l’a communiqué le club, il y aura une réévaluation dans une semaine. On communiquera à nouveau mais le match face à Barcelone semble compromis pour lui », assurait Mauricio Pochettino concernant le Fideo . Le doute persiste également pour Marco Verratti touché à la hanche contre l'OM, mais également pour Rafinha préservé mercredi contre Caen à cause d'une alerte musculaire. Enfin, Keylor Navas devrait pouvoir tenir sa place mais a manqué les quatre derniers matches. Ander Herrera est également incertain tandis que Juan Bernat est évidemment indisponible.

Le Barça aussi a des problèmes

Dans leur malheur, les Parisiens peuvent se rassurer par le fait que le FC Barcelone n'est pas épargné par les blessures. Philippe Coutinho est effectivement forfait pour le choc contre le PSG. C'est également le cas de Gerard Piqué et Ansu Fati. Ronald Araujo est très incertain bien qu'il semble prêt à tout pour jouer. Sergino Dest et Martin Braithwaite ont fait leur retour dans le groupe à l'entraînement tandis que Miralem Pjanic s'est entraîné à part. Par conséquent, du côté du Barça, le soucis concernent essentiellement le secteur défensif, qui n'était déjà pas le point fort des Catalans, tandis que pour les Parisiens, les problèmes se situent en attaque. Reste désormais à savoir qui sortira vainqueur de ce duel qui sera privé de plusieurs joueurs.