PSG - Malaise : La terrible annonce de Pochettino sur Di Maria...

Publié le 10 février 2021 à 1h45 par A.M.

Sorti sur blessure contre l'OM après avoir délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé, Angel Di Maria sera bien absent pour le match aller contre le FC Barcelone le 16 février prochain.

Contre l'Olympique de Marseille, le PSG s'est imposé au stade Vélodrome (2-0), mais a perdu Angel Di Maria sur blessure. En effet, après avoir délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé, le Fideo a quitté ses partenaires en se tenant la cuisse. Et ce mardi, le verdict est tombé. L'Argentin souffre en effet d'une lésion du droit fémoral de la cuisse droite. Et Mauricio Pochettino assure qu'il sera trop juste pour affronter le FC Barcelone mardi prochain à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Di Maria sera absent contre le Barça