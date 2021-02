Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Di Maria lâche une nouvelle très inquiétante avant le Barça !

Publié le 8 février 2021 à 20h10 par B.C. mis à jour le 8 février 2021 à 20h11

Touché lors du Classique face à l’OM (2-0) ce dimanche soir, Angel Di Maria pourrait manquer le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Barça selon son entourage.

Ce dimanche, le PSG a pris sa revanche sur l’OM, vainqueur du match aller en septembre (1-0), en l’emportant facilement sur la pelouse du Vélodrome (2-0). Les hommes de Mauricio Pochettino restent ainsi à 3 points du LOSC, leader de Ligue 1, mais cette victoire lors du Classique a un goût amer. En effet, Angel Di Maria a rapidement quitté ses coéquipiers après l’ouverture du score de Kylian Mbappé (9e) en se tenant la cuisse droite, de quoi susciter l’inquiétude à une dix jours du choc contre le FC Barcelone. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a indiqué être « assez confiant » sur l’état de l’Argentin, mais l’entourage de Di Maria semble l’être un peu moins.

Di Maria trop juste pour Barcelone ?