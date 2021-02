Foot - PSG

PSG : Pochettino s'enflamme après le succès contre l'OM !

Publié le 8 février 2021 à 14h40 par La rédaction

Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, a tenu à féliciter ses joueurs et son staff après le succès contre l'OM (2-0) ce dimanche.