PSG/OM - Clash : Di Maria et Icardi chambrent les Marseillais après le Classique !

8 février 2021

Après la victoire du PSG dans le Classique, Angel Di Maria et Mauro Icardi s'en sont donnés à cœur joie sur Instagram pour rappeler que les Parisiens avaient repris leurs bonnes habitudes.

En quelques mois, les choses ont bien changé. En septembre dernier, l'OM mettait effectivement fin à une série de 10 ans sans victoire contre le PSG et se mettait déjà à rêver de terminer à nouveau sur le podium. Dimitri Payet s'en donnait ainsi à cœur joie pour chambrer les Parisiens en publiant un montage faisant référence au titre « bande organisée » composé par plusieurs rappeurs marseillais. « J’étais mort de rire quand j’ai regardé le montage, j’ai liké la photo, mais après quelques secondes ça m’a fait réfléchir aussi. Ce n'est pas très grave. Maintenant je connais la musique, zumba cafew, c'est une musique intéressante ! », confiait même André Villas-Boas à ce sujet. Mais quelques mois plus tard, les Marseillais ne rient plus du tout. En pleine crise, l'OM a vu filer son entraîneur ainsi que ses espoirs de podium en Ligue 1, et vient de s'incliner pour la seconde fois en moins d'un mois contre le PSG.

La victoire du PSG, « comme d'habitude »