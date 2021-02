Foot - PSG

PSG : Comme Ibrahimovic, Neymar afficherait une inquiétude étonnante !

Publié le 8 février 2021 à 4h00 par A.M.

Bien qu'il ne s'exprime pas en français, à l'inverse de plusieurs de ses coéquipiers du PSG, Neymar maitriserait toutefois la langue de Molière en privé.

En règle générale, les Brésiliens qui arrivent en France maîtrisent très rapidement le français. Au PSG, ce fut le cas récemment avec Thiago Silva, Maxwell, Marquinhos ou encore Lucas Moura. Dans le passé des joueurs comme Raï, Ricardo et même Ronaldinho, qui n'est resté qu'un an et demi à Paris, parlaient français. Par conséquent, voir Neymar continuer de s'exprimer en portugais ou en espagnol en public intrigue compte tenu du fait qu'il a rejoint le PSG il y a quasiment quatre ans. Mais selon Isaleba Pagliari, comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar craindrait les moqueries.

«Neymar sait que s’il parle en français, beaucoup de gens vont faire des blagues»