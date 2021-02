Foot - PSG

PSG : Soirée, polémique... Cette énorme mise au point sur l'imbroglio Neymar !

Publié le 7 février 2021 à 10h15 par A.M.

Absent à l'entraînement samedi et incertain pour le choc contre l'OM, Neymar souffre d'une gastro-entérite. Mais alors que cette annonce intervient au lendemain de sa soirée d'anniversaire, une polémique est née, rapidement éteinte par Isabela Pagliari.

Présent en conférence de presse samedi, Mauricio Pochettino a révélé que « Neymar souffre d'une gastro-entérite comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution demain. On espère qu'il aura récupéré. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et on verra s'il est en état de jouer le match de demain ». Mais comme souvent lorsqu'il s'agit de Neymar, des interrogations sont nées de cette situation. Et pour cause, vendredi soir, le Brésilien célébrait son anniversaire. Certaines mauvaises langues ont donc imaginé que Neymar souffrait plus de la gueule de bois que d'une gastro-entérite. Mais Isabela Pagliari tord le cou à cette rumeur.

Neymar avait bien une gastro