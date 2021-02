Foot - PSG

PSG - Malaise : Grande nouvelle pour Neymar avant le choc contre l'OM !

Publié le 7 février 2021 à 9h00 par A.M.

Incertain pour le choc contre l'OM dimanche soir après avoir contracté une gastro-entérite, Neymar devrait finalement être en mesure de tenir sa place pour ce troisième Classique de la saison.

Ce dimanche, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome afin d'y défier l'OM pour la troisième fois de la saison. Après une victoire Marseillaise en Ligue 1 en septembre dernier (1-0), les Parisiens se sont adjugés le Trophée des Champions en début d'année (2-1). Et alors que côté olympiens, l'absence d'Arkadiusz Milik est confirmée, à Paris, Neymar est incertain. « Neymar souffre d'une gastro-entérite comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution demain. On espère qu'il aura récupéré. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et on verra s'il est en état de jouer le match de demain », confiait d'ailleurs Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Neymar bien titulaire contre l'OM