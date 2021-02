Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça envoie un message clair pour Lionel Messi !

Publié le 8 février 2021 à 0h15 par La rédaction

Le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone approche à grands pas. Les deux clubs s’affrontent donc sur deux tableaux, puisque Paris s’intéresse fortement à la situation de Lionel Messi, en fin de contrat cet été. Mais pour Joan Laporta, Messi pourrait rester au Barça en cas de qualification face au PSG.

Alors que le match aller entre le PSG et le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions s’approche de plus en plus, la situation de Lionel Messi est toujours inchangée. En fin de contrat cet été et n’ayant toujours pas prolongé, la Pulga suscite l’intérêt de nombreux clubs européens, dont le PSG, désireux d'attirer l'un des meilleurs joueurs du monde gratuitement. Si ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes ou encore son ancien coéquipier Neymar souhaitent de tout cœur l’arrivée de l’Argentin dans la capitale française, rien n’est encore décidé pour autant. Et l'avenir de Messi en Catalogne pourrait se jouer lors de la double confrontation entre le Barça et Paris.

« La meilleure façon pour lui de rester est d'éliminer le PSG »