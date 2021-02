Foot - PSG

PSG/OM : Pauleta met la pression sur le PSG avant le Classico !

Publié le 7 février 2021 à 20h15 par A.C.

Pedro Miguel Pauleta, légende du Paris Saint-Germain, a livré son pronostic avant le choc face à l’Olympique de Marseille.

Il reste moins d’une heure avant le Classique entre le Paris saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Une rencontre qui peut marquer un tournant pour les deux équipes. Après la victoire du LOSC sur le FC Nantes (0-2), le PSG se doit en effet de gagner pour revenir dans la course au titre. De l’autre côté, l’OM traverse une des pires crises de ces dernières années. Les tensions autour du club sont nombreuses, sans oublier que l’OM affronte ce Classique contre le PSG sans entraineur, avec le récent départ d’André Villas-Boas. Ainsi, une victoire contre le grand rival pourrait tout faire oublier.

« Ils doivent aller à Marseille avec l'ambition de gagner »