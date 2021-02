Foot - PSG

PSG - Malaise : La dernière polémique de Neymar est déjà désamorcée !

Publié le 7 février 2021 à 13h30 par A.M.

Alors que Neymar s'est retrouvé au cœur d'un petit imbroglio concernant son absence à l'entrainement samedi, cette polémique a rapidement pris fin à quelques heures du choc contre l'OM.

Samedi, à la veille du Classique contre l'OM, Neymar était absent à l'entraînement. Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est rapidement prononcé sur la situation de son numéro 10 assurant que « Neymar souffre d'une gastro-entérite comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution demain. On espère qu'il aura récupéré. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et on verra s'il est en état de jouer le match de demain ». Malgré tout, comme à chaque fois lorsqu'il s'agit de Neymar, la situation n'est pas restée là. En effet, plusieurs rumeurs ont circulé concernant l'absence du Brésilien à l'entraînement. Il faut dire que la veille, Neymar célébrait son anniversaire chez lui. Par conséquent, beaucoup y ont vu plus qu'une coïncidence d'autant plus que le numéro 10 du PSG a fait le voyage à Marseille avec ses coéquipiers alors que la gastro-entérite est une maladie contagieuse. De quoi relancer les rumeurs. Pour d'autres, Neymar aurait carrément peur de retrouver Alvaro Gonzalez. Mais la polémique n'aura pas duré longtemps.

Neymar a bien une gastro, et n'a pas peur d'Alvaro !