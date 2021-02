Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé… Pochettino a poussé une grosse colère dès son arrivée !

Publié le 7 février 2021 à 12h30 par B.C.

Nommé à la tête du PSG en décembre, Mauricio Pochettino aurait déjà pointé du doigt un gros problème au sein du club de la capitale.

Ce dimanche, l’OM reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, un affrontement très attendu pour de nombreuses raisons. Outre le fait de voir les deux rivaux s’affronter, une réaction marseillaise est attendue alors que le club traverse une crise profonde. Les joueurs phocéens ont rencontré les supporters mécontents ce samedi pour crever l’abcès, et leur réponse sur le terrain sera observé de près. Du côté du PSG, on tient à prendre une revanche puisque l’OM s’était imposé à l’aller (0-1) sur la pelouse du Parc des Princes dans une rencontre très animée, sur fond d’accusations de racisme et de tensions qui avait amené l’arbitre à exclure cinq joueurs : Jordan Amavi, Dario Benedetto, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Neymar. Ce dernier n’est d’ailleurs pas assuré d’apparaître au Vélodrome puisque le Brésilien ne s’est pas entraîné samedi en raison d’une gastro-entérite. Interrogé en conférence de presse, Mauricio Pochettino a laissé planer le doute : « Neymar souffre d'une gastro-entérite comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution demain. On espère qu'il aura récupéré. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et on verra s'il est en état de jouer le match de demain . » Une réponse hasardeuse qui serait calculée.

« Un des premiers trucs qui a excédé Pochettino, c’est qu’il y ait une ou des taupes »