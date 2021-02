Foot - PSG

PSG/OM : Un esprit de revanche avant le Classique ? La réponse de Pochettino !

Publié le 6 février 2021 à 22h15 par A.D.

Défait au match aller, le PSG retrouve l'OM en championnat ce dimanche. Interrogé en conférence de presse, Mauricio Pochettino a expliqué que ses joueurs n'étaient pas revanchards avant de disputer ce nouveau Classique.

Alors que Thomas Tuchel était encore en place, le PSG s'est incliné face à l'OM au Parc des Princes le 13 septembre (0-1). Désormais entrainée par Mauricio Pochettino, la bande à Neymar va se frotter une nouvelle fois au club phocéen en championnat ce dimanche. Présent en conférence de presse ce samedi, le technicien argentin a révélé que ses joueurs avaient déjà oublié la précédente défaite face à l'OM et n'étaient pas du tout revanchards à la veille de deuxième Classique en Ligue 1 de la saison.

«Il y a eu des problèmes lors du match aller, il ne faut pas penser à cela»