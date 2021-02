Foot - OM

OM - Malaise : Florian Thauvin reçoit un énorme message face aux critiques !

Publié le 7 février 2021 à 18h45 par La rédaction

Alors que l'Olympique de Marseille est en pleine crise et que certains joueurs arrivent en fin de contrat, Eric Di Meco préfère remettre la faute sur les supporters, qu'il juge trop durs, notamment à l'encontre de Florian Thauvin.

Désespérés par les mauvais résultats sportifs de l'Olympique de Marseille, par le manque d'implication de certains joueurs ainsi que par le président du club, jugé incompétent et poussé vers la sortie, les supporters marseillais sont montés au créneau en vandalisant le centre d’entraînement. S'en sont suivis la mise à pied d'André Villas-Boas, qui avait annoncé sa démission quelques heures plus tôt, les rumeurs de vente du club au prince saoudien Al-Walid Ben Talal ainsi qu'une réunion entre les joueurs de l’OM et les groupes de supporters. Outre Jacques-Henri Eyraud, pris en grippe depuis quelque temps maintenant, ces derniers pointent du doigt un certain Florian Thauvin qui, à quelques mois de la fin de son contrat, serait plus proche d'un départ que d'une prolongation. Une situation qui a rapidement fait oublier à quel point il a mouillé le maillot et il a fait ses preuves sur le terrain, selon Eric Di Meco, qui fustige la pression infligée à Florian Thauvin par les supporters de l'OM.

«Je trouve que les fans sont durs. S’il y a bien un gamin qui aime l’OM et qui l’a montré, c’est lui !»