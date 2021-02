Foot - PSG

OM/PSG : Une grande décision déjà prise avant le Classique !

Publié le 7 février 2021 à 15h42 par La rédaction

Alors que le match entre le PSG et l’OM promet d’être très chaud ce dimanche suite aux incidents de samedi dernier à la Commanderie, le dispositif de sécurité a été grandement renforcé pour éviter un potentiel deuxième épisode.