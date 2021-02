Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Cette énorme sortie sur les retrouvailles entre Neymar et Alvaro !

Publié le 7 février 2021 à 11h15 par A.M.

Bien qu'incertain, Neymar devrait bien tenir sa place pour le choc contre l'OM dimanche soir. Et cela tombe bien, le Brésilien a hâte d'en découdre avec Alvaro Gonzalez.

Comme à chaque fois avec Neymar, la moindre situation peut prendre des proportions assez impressionnantes. Par conséquent, son absence à l'entraînement samedi, à la veille du Classique contre l'OM, n'est pas passée inaperçue. Mauricio Pochettino a d'ailleurs rapidement tenu à remettre les choses au clair. « Neymar souffre d'une gastro-entérite comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution demain. On espère qu'il aura récupéré. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et on verra s'il est en état de jouer le match de demain », confiait l'entraîneur du PSG. Une explication qui n'a pas convaincu tout le monde, certains observateurs allant même jusqu'à affirmer que Neymar avait peur des retrouvailles avec Alvaro Gonzalez qu'il avait accusé d'avoir tenu des propos racistes à son égard en septembre dernier.

Neymar est impatient de retrouver Alvaro