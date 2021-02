Foot - PSG

PSG : L’énorme constat de Kylian Mbappé avant le choc contre Barcelone !

Publié le 8 février 2021 à 19h10 par La rédaction

Kylian Mbappé a déploré les résultats du PSG cette saison en Ligue 1, pas assez satisfaisants à son goût pour permettre au club de la capitale de se concentrer à 100% sur le huitième de finale de Ligue des Champions à venir contre le FC Barcelone.

Buteur dimanche contre l'OM (2-0), Kylian Mbappé a permis au PSG de revenir à trois points du LOSC, qui s'affiche à la première place de la Ligue 1. Alors que le club de la capitale avait pour habitude de survoler le Championnat de France ces dernières saisons, il rencontre bien plus de difficultés cette année. Au micro de Canal + , Kylian Mbappé a regretté les désagréments subis par le PSG en Ligue 1 cette saison, qui pourrait porter préjudice avant d'affronter le FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions la semaine prochaine.

« On ne parle pas de Barcelone dans le vestiaire »