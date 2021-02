Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Après le Classique, Pierre Ménès pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 9 février 2021 à 4h00 par A.M.

Après la victoire du PSG contre l'OM dimanche soir (2-0), Pierre Ménès n'a pas manqué de tacler sèchement l'arbitrage de Monsieur Bastien.

Après une défaite lors du match aller au Parc des Princes, le PSG a remis les pendules à l'heure dimanche soir (2-0) au Vélodrome. Un match qui a été beaucoup plus calme que celui du mois de septembre, mais qui aurait toutefois pu accoucher de plusieurs penalties pour les Parisiens lorsque Hiroki Sakai a retenu Mauro Icardi ou lorsqu'Alvaro Gonzalez a accroché Neymar. Mais à chaque fois Monsieur Bastien, l'arbitre de la rencontre, n'a même été vérifier les images à la VAR. Une situation qui pousse Pierre Ménès à lâcher un gros coup de gueule.

Pierre Ménès fracasse l'arbitrage du Classique