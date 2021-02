Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé revient sur sa période de doutes...

Publié le 8 février 2021 à 10h30 par La rédaction

Buteur ce dimanche face à l’OM (0-2 pour le PSG), Kylian Mbappé est revenu sur ses dernières prestations et sur son retour en forme après une période compliquée.

Le PSG était tout simplement trop fort pour l’OM. Lors du « Classique » ce dimanche, la formation de Mauricio Pochettino n’a laissé aucune chance aux hommes de Nasser Larguet, refroidis par un but de Kylian Mbappé dès la 9 ème minute. Après un petit passage à vide, l’international français semble avoir retrouvé des sensations et se montre de nouveau performant. Auteur déjà de 16 buts en Ligue 1 cette saison, Mbappé est revenu après la rencontre sur ses dernières sorties.

« Je suis moins au bout du rouleau »